Центробанк вводит новые меры борьбы с высокими ставками по микрокредитам

Центральный банк РФ планирует ввести ограничение на размер займов «до зарплаты» до 10 000 рублей, а срок такого кредита ограничить до 15 дней, одновременно запретив продление кредита или увеличение его суммы.

Сейчас такие займы выдаются на сумму до 45 000 рублей, срок кредитования до двух месяцев, а ежедневная плата – 2%, что составляет более 700% годовых. «Мы сталкиваемся с низкой финансовой грамотностью населения. Граждане не умеют рассчитывать свои риски, осуществлять финансовое планирование. Мы считаем, что нужно вводить дополнительные меры», - заявил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков.

Центробанк намерен ограничить полную стоимость кредита, снизив процентную ставку до 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года – до 1% в день, и установить единый предельный уровень процентов по микрозайму.

Представители микрофинансовых организаций негативно реагируют на предстоящее ужесточение регулирования, поскольку оно приведет к снижению прибыльности их бизнеса, а многим игрокам и вовсе придется покинуть рынок МФО, - сообщает РБК.