В ЦБ рассказали, какую сумму хакеры украли за прошлый год

Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин рассказал, какую сумму хакерам удалось украсть за 2017 год. Выяснилось, что "компьютерные гении" осуществили 11 успешных атак на российские банки.

Скобелкин в рамках Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы отметил, что общая сумма хищений, которые удалось совершить при помощи вируса Cobalt Strike, достигла 1,156 миллиарда рублей, передает во вторник, 13 февраля, РИА "Новости".

Подчеркивается, что за минувший год в России в целом была зафиксирована 21 волна кибератак, направленных на 240 организаций.







