Крупные залежи золота и серебра нашли в России

Геологи во время поисков месторождений медно-колчеданных руд в Башкирии обнаружили золото и серебро, теперь "Росгеология" планирует получить лицензию на добычу драгоценных металлов.

Как сообщает "Росгеология", поиски месторождений медно-колчеданных руд велись в пределах Новопетровской площади, расположенной в Хайбулинском районе, на площади в 28 квадратных километров. По данным холдинга, ресурсы золота оценены в 62 тонны по категории P1, 25 тонн — Р2, а серебра в 620 тонн по P1, 167 тонн — Р2.