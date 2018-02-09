Банк России понизил ключевую ставку

В пятницу, 9 февраля, Центробанк понизил ключевую ставку. Согласно последней информации, решение снизить данный показатель на 26 б.п. до 7,5 процента годовых принял сегодня совет директоров Банка России.

В регуляторе отметили, что инфляционные ожидания в стране снижаются, а годовая инфляция в настоящий момент демонстрирует устойчиво низкий уровень. Кроме того, специалисты ЦБ РФ подчеркнули ослабление краткосрочных проинфляционных рисков.

Отмечается, что Банк России не исключает скорое завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.