Власти разрешат добычу сланцевой нефти в России с 2019 года

Российское правительство оказывает поддержку развитию сланцевых технологий в на территории страны. Министерство природы разработало изменения в закон "О недрах", согласно которым уже в будущем 2019 году российские нефтяники смогут начать отрабатывать новые способы добычи сланцевой нефти на отдельных полигонах страны.

По данным газеты "Известия", новые технологии для добычи сланцевой нефти испытают на подготовленных тестовых месторождениях. По идее Минприроды, тестовые полигоны будут распределяться по заявкам нефтекомпаний, получить полигон можно будет на конкурсной основе.

Ранее сейсмологи из США, Канады и Великобритании проводили исследования и сообщили, что землетрясения напрямую связаны с добычей сланцевой нефти. Из-за закачки в почвы большого количества промышленных вод в разломах земной коры усиливается гидравлическое давление. Это вызывает сейсмическую активность, в результате начинаются землетрясения. Как пример исследователи привели Техас, где в 2008 году произошли несколько подземных толчков магнитудой в 5 баллов. Именно в это время в американском штате стали добывать сланцевую нефть.



