В России предложили ввести грин-карты и баллы для мигрантов

Российский рынок труда теряет привлекательность для мигрантов, а без них восполнить сокращение трудоспособного населения страны не получится. В этом уверены эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

Эксперты предложили ввести в России систему грин-карт для привлечения мигрантов. Об этом говорится в докладе «Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения». По их мнению, надо обратиться к опыту зарубежных стран в области миграционной политики: балльная система отбора мигрантов, рабочие визы и карты, ускоряющие получение разрешения на работу и вид на ​жительство, сообщает РБК. Также в проекте предлагается проводить лотерею по аналогии с американской Green card и европейской Blue card, отмечает издание.

Как подчеркивают авторы доклада, «каждая схема имеет свои плюсы и минусы, однако все они придерживаются одного принципа — отобрать из аппликантов тех, кто необходим экономике страны».