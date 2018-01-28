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СМИ: Второй танкер с российским СПГ готовится к отправке в США

28 января 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Второй танкер с российским СПГ готовится к отправке в США
pixabay.com

Второй танкер с грузом сжиженного газа с завода «Ямал СПГ», отправился к берегам США. Несмотря на антироссийские санкции, топливо из России по законам рынка приходит на американский рынок.

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Почему в Атлантике развернулся танкер с российским газом для США

Речь идет о корабле под названием Provalys, который должен забрать СПГ из Дюнкерка, после чего доставить к северо-востоку США, передает Bloomberg. Ожидается, что в порту под Бостоном он будет примерно 15 февраля. Это будет уже второе судно, на борту которого, при прибытии в США, будет находиться сжиженный природный газ из РФ. Первый танкер встанет под разгрузку в том же бостонском порту по истечении выходных.

Последние три года США получали газ из Тринидада и Тобаго. Однако температурные рекорды привели к дополнительным закупкам. Продавцом выступила французская фирма, купившая газ на спотовом рынке, сообщает РБК.

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СМИ: Второй танкер с российским СПГ готовится к отправке в США

СМИ: Второй танкер с российским СПГ готовится к отправке в США

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Мужчины старше 50 нуждаются в браке больше, чем женщины

Мужчины старше 50 нуждаются в браке больше, чем женщины

В последнее время многие женщины старше 50 лет отказываются от брака. Кто-то верит, что встретит жениха получше, а некоторым гораздо комфортнее в одиночестве или в свободных отношениях. А еще совсем недавно считалось, что чем старше дама, тем сильнее ее желание отправиться в ЗАГС.

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Пьяный отец выбросил младенца из окна в Якутии

Пьяный отец выбросил младенца из окна в Якутии

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Бывший представитель президента Украины в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын рассказал, что в 2014 году Киев рассматривал вопрос о возвращении к конституции 1992 года, чтобы не дать полуострову воссоединиться с Россией.

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Премьер Польши назвал Россию самой большой угрозой для страны

Сейчас Россия является самой большой "угрозой" для Польши, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он также считает, что следует готовиться к "вторжению" РФ на украинскую территорию.

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Стали известны дата и место прощания с журналистом Борисом Тумановым

Стали известны дата и место прощания с журналистом Борисом Тумановым

Прощание с журналистом-международником Борисом Тумановым пройдет в Москве ​в понедельник, 29 января. Об этом сын Туманова Григорий сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

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Хакамада рассказала, что ее больше всего раздражает в мужчинах

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Хозяйка квартиры в Волжском, где произошел взрыв, психически нездорова

Хозяйка квартиры в Волжском, где несколько часов назад взорвался газ, стоит на учете у психиатра. 36-летняя женщина госпитализирована с ожогами. Она является единственной пострадавшей при взрыве.

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Глава МВД Украины призвал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к работе в Донбассе

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В Петербурге обстрелян трамвай с пассажирами

В Петербурге обстрелян трамвай с пассажирами

В городе на Неве в районе проспекта Просвещения неизвестные сделали несколько выстрелов по трамваю. Личности стрелявших, предположительно, из пневматического пистолета, пока не установлены.

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Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram новое видео с детьми, показав, как они сходили в театр на детский мюзикл. Из ролика можно понять, какие музыкальные предпочтения у сына звёздных родителей.

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Руслан Бальбек высказался об украинской полиции в Крыму: "бумажные овчарки"

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Видео, как врач облегчает боль беременным пациенткам танцами

Видео, как врач облегчает боль беременным пациенткам танцами

В Сети набирают популярность ролики танцев гинеколога из Бразилии и его беременных пациенток. Таков его необычный способ облегчения боли во время схваток. Зажигательные танцы сделали врача знаменитым.

//Здоровье

Специалисты назвали основные ошибки при лечении кашля

Специалисты назвали основные ошибки при лечении кашля

Кашель не является самостоятельным заболеванием, а лишь симптоматическим проявлением болезни или состояния организма, заявлением о возникшей проблеме. Старайтесь избегать весьма распространенных ошибок при его лечении.

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У сбившего мать с ребенком водителя произошел сердечный приступ

У сбившего мать с ребенком водителя произошел сердечный приступ

ДТП произошло сегодня, 27 января, недалеко от Кисловодска, в поселке Подкумок. Водитель "Лады Ларгус" сбил мать с шестилетней дочкой. Они переходили проезжую часть не по "зебре".

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Уфологи: инопланетян интересуют лесные массивы США

Уфологи: инопланетян интересуют лесные массивы США

В руки американских уфологов попала подозрительная видеозапись, на кадрах из которой можно увидеть неопознанный летающий объект, нависающий над лесом и магистралью. И началось!

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Что думает Хакамада по поводу флешмоба в поддержку ульяновских курсантов

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В ходе стрельбы в бразильском клубе погибли 10 человек

Группа неизвестных расстреляла посетителей клуба, расположенного в бразильском городе Форталеза, инцидент произошел утром в клубе бедного района города. Минимум десять человек погибли, еще шесть пострадали.

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Милош Земан снова выбран президентом Чехии

Милош Земан повторно одержал победу на президентских выборах, набрав 52% во втором туре после обработки 95% голосов. Его соперник, экс-глава Академии наук республики Иржи Драгош получил поддержку 45,07% избирателей.

//В мире

Крым отреагировал на планы Киева создать "дорожную полицию" на полуострове

Крым отреагировал на планы Киева создать "дорожную полицию" на полуострове

План украинской стороны прокомментировал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. Он отметил, что на Украине осталось целых полторы патрульных машины, и то отсутствуют средства для их обеспечения топливом.

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