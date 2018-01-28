СМИ: Второй танкер с российским СПГ готовится к отправке в США

Второй танкер с грузом сжиженного газа с завода «Ямал СПГ», отправился к берегам США. Несмотря на антироссийские санкции, топливо из России по законам рынка приходит на американский рынок. Почему в Атлантике развернулся танкер с российским газом для США

Речь идет о корабле под названием Provalys, который должен забрать СПГ из Дюнкерка, после чего доставить к северо-востоку США, передает Bloomberg. Ожидается, что в порту под Бостоном он будет примерно 15 февраля. Это будет уже второе судно, на борту которого, при прибытии в США, будет находиться сжиженный природный газ из РФ. Первый танкер встанет под разгрузку в том же бостонском порту по истечении выходных.

Последние три года США получали газ из Тринидада и Тобаго. Однако температурные рекорды привели к дополнительным закупкам. Продавцом выступила французская фирма, купившая газ на спотовом рынке, сообщает РБК.