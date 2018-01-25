ЦБ: обладатели криптовалют серьезно рискуют

Специалисты Центробанка выпустили предупреждение для владельцев криптовалют. В пресс-службе Банка России в четверг отметили, что данный тип денег в настоящий момент является крайне рискованным.

Как отметили в регуляторе, криптовалюты не регулируются ни одним государством, вследствие чего представляют угрозу не только для потребителей, но и для инвесторов.

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на данные ЦБ, позволение обменивать цифровую валюту на обычные деньги или какое-либо другое имущество даст возможность на законном основании проводить весьма сомнительные операции. Это в свою очередь может дестабилизировать финансовую ситуацию в России.