ЦБ: обладатели криптовалют серьезно рискуют
25 января 2018, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Центробанка выпустили предупреждение для владельцев криптовалют. В пресс-службе Банка России в четверг отметили, что данный тип денег в настоящий момент является крайне рискованным.
Как отметили в регуляторе, криптовалюты не регулируются ни одним государством, вследствие чего представляют угрозу не только для потребителей, но и для инвесторов.
Как отмечает ТАСС, ссылаясь на данные ЦБ, позволение обменивать цифровую валюту на обычные деньги или какое-либо другое имущество даст возможность на законном основании проводить весьма сомнительные операции. Это в свою очередь может дестабилизировать финансовую ситуацию в России.