Высказывание Дворковича о прячущихся в Давосе американцах обсуждают в сети

Высказывание вице-премьера Аркадия Дворковича, который в этом году возглавляет российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают в сети. Он заявил что не смог встретиться с членами американской делегации, так как те прятались от россиян.

В первый день работы Давосского форума на сессии Аркадий Дворкович заявил, что американцы избегают представителей российской делегации, прячутся от обсуждений.

Вице-премьер рассказал, что хотел встретиться с представителями американской делегации в Давосе, обсудить энергетические вопросы. Как подчеркнул Дворкович, Давос - это маленькая деревня, но американцы избегают встреч, прячутся. "Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Они прячутся от реальных обсуждений", — пояснил вице-премьер.

В этом году на ВЭФ поехали министр экономического развития Максим Орешкин, глава Внешэкономбанка Сергей Горьков, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, глава Сбербанка Герман Греф, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр связи Николай Никифоров.