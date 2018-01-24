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Производство новосибирского завода «Искра» загружено на полную мощность

24 января 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

Производство новосибирского завода «Искра» загружено на полную мощность

Выручка АО «НМЗ «Искра», входящего в состав ГК «Ростех», за декабрь 2017 года от реализации средств инициирования составила 404,1 млн рублей, показатель аналогичного периода 2016 года — 386,8 млн рублей.

На внутренний рынок в декабре 2017 года предприятие поставило основной продукции на сумму более 245,0 млн рублей, что на 58,3 млн рублей превысило показатели декабря 2016 года. В страны Ближнего и Дальнего зарубежья в декабре 2017 года поставлено основной продукции на сумму более 163,1 млн рублей, в декабре 2016 года этот показатель составлял 83,6 млн рублей.

По экспортным контрактам средства инициирования производства АО «НМЗ «Искра» поставлялись в адрес потребителей Казахстана, Киргизии, Монголии, Армении, Белоруссии и Швейцарии. В декабре наибольшая доля от совокупного объема экспортной продукции приходилась на Казахстан — 50,8%. Объём поставок средств инициирования потребителям в Казахстане составил в декабре 82,9 млн рублей.

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