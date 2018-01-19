Анкара дала разрешение "Газпрому" на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока" в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Как сообщил глава российской корпорации Алексей Миллер, теперь "Газпромом" все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены.

Председатель правления "Газпрома" уверен, что обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года, сообщает РИА Новости.

По данным Миллера, строительство газопровода сейчас идет полным ходом одновременно на трех участках: в Черном море и на побережье в России и Турции. На морском участке уже уложили по двум ниткам более 760 километров труб. В скором времени завершиться строительство участка берегового примыкания в России, а в Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала.