Алексей Моисеев: Новое поколение предпочитает бриллиантам криптовалютные фермы

Алексей Моисеев - заместитель министра финансов России считает, что ценности поколение Z сильно отличаются от традиционных жизненных приоритетов прошлых лет. Например, для подрастающего поколения бриллианты вовсе не являются мечтой или «лучшим другом для девушек». Сейчас для них подарком мечты является оборудование для майнинга, сказал он на Гайдаровском форуме в Москве.

«Новое поколение выбирает не бриллианты и не Pepsi, а что-то совсем новое и интересное. Я знаю, что лучший подарок для подростка это сейчас не смартфон, а криптовалютная ферма», - цитирует Моисеева ТАСС. Зам министра финансов в числе прочих курирует и алмазно-бриллиантовый комплекс России. Именно поэтому он заявил, что будет отстаивать алмазные рубежи и сделает все возможное, чтобы «девочкам все-таки больше нравились бриллианты, а не криптовалютные фермы".