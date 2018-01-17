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Сколько долгов и кому простит правительство России

17 января 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Россияне не будут оплачивать налоги – правительство РФ решило простить 184 миллиарда рублей как физлицам, так и частным предпринимателям, рассказал глава Минфина России Антон Силуанов.

Напомним, что закон о налоговой амнистии подписал глава государства 29 декабря 2017 года. Налоги не придется платить 20 миллионам жителей России на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Трем миллионам бизнесменов скостят еще 15,8 миллиарда рублей налогов. 700 тысяч индивидуальных предпринимателей получат списание по страховым взносам общей суммой 127 миллиардов рублей.

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