Повышение расходов на социалку произойдет за счет зарплат россиян

Президент России Владимир Путин попросил федеральных чиновников найти деньги на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Реформы, которые были названы «бюджетным маневром», эксперты предлагали Путину еще накануне предыдущих президентских выборов - увеличить долю расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, сократить – на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность.

Однако высокие цены на нефть, события на Украине и санкции не позволили провести изменения в экономике. Автором новой программы экономической реформы станет экс-министр финансов Алексей Кудрин. По данным газеты «Ведомости», экономический маневр планируется начать уже в этом году. Главный вопрос – где деньги? Без них все реформы просто лозунги.

Одним из источников средств для реформы может стать повышение налога для физических лиц (НФДЛ) до 15 процентов и увеличение пенсионного возраста, считают федеральные министры. Кроме того, в Минфине и Минэкономразвития считают, что средства на здравоохранение и образование можно также получить за счет «обеления» экономики и более адресной социальной помощи. Среди предлагаемых мер также фигурируют повышение акцизов на предметы роскоши, софинансирование гражданами медицинских услуг, а также сокращение расходов на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат, сейчас оба эти сектора непомерно раздуты. Сокращать расходы на оборону по сравнению с действующим бюджетом не предлагается.