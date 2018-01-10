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Всемирный банк дал прогноз о будущем экономики России

10 января 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Всемирный банк дал прогноз о будущем экономики России
фото: pixabay.com

В наступившем году российская экономика вырастет на 1,7%. Об этом говорится в новом прогнозе, который опубликовал Всемирный банк.

Сенатор рассказал об упущенных экономических возможностях в 2017 году

Сенатор рассказал об упущенных экономических возможностях в 2017 году

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Ранее член Совета Федерации Сергей Калашников рассказал об экономических возможностях, упущенных Россией в 2017 году.

 

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Кому развлечения, кому работа

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