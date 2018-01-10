Всемирный банк дал прогноз о будущем экономики России

В наступившем году российская экономика вырастет на 1,7%. Об этом говорится в новом прогнозе, который опубликовал Всемирный банк.

Ранее специалисты ВБ предсказывали рост в 2018-м на уровне 1,4%. Скорректировать прогноз экспертов заставило общее улучшение ситуации в мировой экономике и повышение цен на нефть. В организации считают, что в течение ближайших двух лет топливо будет постепенно дорожать. Это благоприятно скажется на российском ВВП, отметил в разговоре с РИА Новости ведущий экономист Всемирного банка Франческу Онсорг.

Ранее член Совета Федерации Сергей Калашников рассказал об экономических возможностях, упущенных Россией в 2017 году.