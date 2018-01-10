Ученик Павла Глобы посоветовал россиянам избавляться от рублей в 2018 году

В наступившем году экономику России ждут серьезные трудности, их следствием станет значительное ослабление рубля. Такой прогноз сделал астролог Влад Росс, являющийся учеником Павла Глобы. Предсказание коллеги Росса, ясновидящей Кажетты Ахметжановой более оптимистично.

В интернете появился экономический прогноз на 2018-й, подготовленный астрологом Владом Россом, выпускником Московского Зороастрийского института Павла Глобы. Росс предрек, что новый календарный период будет крайне непростым для мировой финансовой системы.

Астролог отметил, что нумерологические годы, которые заканчиваются на восьмерку, всегда связаны с дестабилизацией экономической сферы. Так, в 1998-м в России произошел дефолт, а в 2008-м разразился мировой кризис.

Не обойдется без потрясений и на этот раз, предсказал Росс. Он считает, что в наступившем году под ударом окажется американский доллар, который резко подешевеет по отношению к евро и швейцарскому франку.









Российский рубль окажется в еще более незавидном положении, говорится в прогнозе астролога. Влад Росс предрек, что отечественная валюта «будет дышать на ладан», поэтому граждане должны от нее избавляться. Предсказатель посоветовал россиянам вкладывать имеющиеся у них средства в недвижимость.

В целом ситуация в отечественной экономике в 2018-м будет непростой, полагает Росс. Страна может снова погрузиться в кризис, процитировала астролога «Афиша».

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова, в отличие от Влада Росса, предсказала, что наступивший год пройдет в России под знаком подъема. Свой прогноз финалистка шестого сезона телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» озвучила в эфире НСН.

Ахметжанова заявила, что положение дел в экономике будет меняться в лучшую сторону. В частности, в России в 2018-м откроются «четыре мощнейщих завода».









Экстрасенс считает, что новые возможности для РФ могут открыть криптовалюты. По мнению Ахметжановой, биткоин в 2018 году будет продолжать расти в цене, следствием этого станет усиление его роли в мировой финансовой системе.









Говорится в прогнозе ясновидящей и о трудностях, которые ждут российскую экономику в новом календарном периоде. Так, Кажетта Ахметжанова предсказала рост инфляции и массовые увольнения. Несмотря на это, благосостояние жителей РФ по итогам 2018 года увеличится, полагает экстрасенс.