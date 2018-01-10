Челябинская область готова войти в 20-ку лидеров по инвестпривлекательности

По итогам 2017 года Южный Урал занял 21 место в рейтинге инвестпривлекательности, который был подсчитан для 85 субъектов РФ. Глава региона Борис Дубровский уверен, что у нас есть все шансы войти в 20-ку лидеров по данному показателю.



Первое аппаратное заседание в этом году Борис Дубровский начал с обсуждения итогов прошедшего в столице заседания Госсовета, которым руководил президент страны Владимир Путин. На высоком уровне стороны обсудили уровень инвестиционной привлекательности регионов и наметили те пути развития, которые могут привести к ощутимому прорыву в этой

- Президент обратил внимание на необходимость системного подхода, проектных методов управления этими процессами, – подчеркнул Борис Дубровский. – на Южном Урале работа была организована именно на этих основах, и по ряду целевых моделей упрощения процедур для бизнеса есть позитивная динамика.

Глава региона заявил, что нам есть, над чем еще поработать, и поручил провести Совет по улучшению инвестиционного климата в регионе.