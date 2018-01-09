Названы катастрофические последствия возможного выхода России из ВТО

В Совете Федерации пригрозили выходом из Всемирной торговой организации в ответ на ее поддержку антироссийского иска Евросоюза. По мнению специалистов, данный шаг Москвы может привести к крайне негативным последствиям для отечественной экономики.

Россия присоединилась к ВТО в 2012 году, переговоры о членстве страны продолжались почти семнадцать лет. Противники вступления РФ в организацию предупреждали, что это решение погубит отечественную экономику. Спустя пять с половиной лет можно констатировать, что этого не случилось. При этом нельзя говорить и о каких-либо заметных положительных последствиях пребывания России в ВТО.

На минувшей неделе разговоры о том, что членство в организации является для Москвы вредным, зазвучали с новой силой. Причиной этого стал иск Европейского союза, который потребовал у России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения на ввоз свинины. ВТО заявление поддержала.









В Совете Федерации в ответ на данное решение предложили рассмотреть возможность выхода РФ из организации. Автор инициативы сенатор Владимир Джабаров отметил, что вступление в ВТО не принесло Москве ничего, кроме проблем и полной незащищенности от санкций, введенных Западом.









В похожем ключе высказался и первый заместитель главы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников. По мнению парламентария, которого процитировало РИА Новости, в случае удовлетворения иска Евросоюза Россия должна ограничить участие в международной организации.

Министерство экономического развития поспешило заявить, что выход из ВТО в настоящее время в повестке дня не стоит, однако данная идея продолжает активно обсуждаться в экспертном сообществе. Часть специалистов считает, что прекращение членства России в ВТО может привести к катастрофе.

Так, главный экономист одного из крупных российских банков Наталья Орлова в интервью «Ленте.ру» отметила, что, присоединившись к ВТО, РФ получила доступ к мировым технологиям. Если Москва покинет организацию, страна этого доступа лишится, после чего о модернизации отечественной экономики можно будет забыть.









Аналитики Российского совета по международным делам также полагают, что ничего хорошего выход из ВТО не принесет. В докладе, размещенном на сайте организации, говорится о том, что данный шаг приведет к значительному подорожанию импортных товаров. Многие из них станут недоступны для большинства россиян.