Стало известно, когда Россия полностью откажется от импортного сыра

Сегодня стало известно, когда Россия сможет полностью отказаться от импортного сыра. Согласно последней информации, по итогам 2017 года производство этого продукта в стране увеличилось на 5,2 процента.

Эксперты, однако, подчеркивают, что по сравнению с показателями 2013 года производство сыров упало на 2,5 процента. Это, как предполагается, связано с тем, что до введения продуктового эмбарго на некоторые виды иностранного сыра, в РФ не было сложившихся традиций сыроварения.

Как отмечает «Российская газета», ощутимое замещение импортных товаров отечественными на даном рынке будет зафиксировано примерно через два года. Таким образом, в 2019-2020 годах России удастся в полной мере перейти на сыр собственного производства.