Банка ВТБ 24 больше нет

С 1 января 2018 года ВТБ и ВТБ 24 интегрируются в одну кредитную организацию под брендом ВТБ. Отделения ВТБ 24 будут работать в прежних офисах и в привычном режиме под новым логотипом.

Объединение банков позволит ВТБ сократить расходы на 15 млрд рублей. По данным банкиров, вопрос присоединения ВТБ 24 обсуждался с конца 2014 года, - сообщает ПРАЙМ. В апреле прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что объединение состоится в январе 2018 года, несмотря на "миллион сложностей", сопровождающих объединение банков.

Полная интеграция розничных сетей ВТБ завершится к концу третьего квартала наступившего 2018 года.