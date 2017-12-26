Финансовый эксперт предрек России дефолт в 2018 году

Финансовый эксперт предрек в 2018 году дефолт в России. Специалист по имени Степан Демура убежден, что в ближайшее время банки в стране начнут буквально лопаться один за другим.

По словам эксперта, в настоящий момент РФ полностью зависит от стоимости энергоносителей, а бюджет пополняется благодаря нефтегазовому сектору. Как уточняет портал URA.RU, ссылаясь на издание "Московский комсомолец", будущий год станет для граждан России по-настоящему тяжелым, поскольку из-за закрытия банков население постепенно лишится сбережений.

Властям придется приложить максимальные усилия для того, чтобы возместить россиянам убытки при помощи резервных средств, а это в свою очередь полностью истощит запасы. Не исключено, что к концу 2018 года стоимость доллара достигнет 100 рублей.