Минфин пообещал выполнить все соцобязательства в 2018 году

Глава Минфина Антон Силуанов пообещал выполнить все социальные обязательства и программные решения в 2018 году. Это произойдёт независимо от ситуации с ценами на нефть и санкциями, заявил он сегодня журналистам. Силуанов назвал увеличение соцрасходов угрозой для российской экономики

"Мы делаем в рамках бюджета все необходимое для того, чтобы все обязательства, которые заложены в наш основной финансовый план, полностью были выполнены", - цитирует Силуанова ТАСС.



Расходы на социальные обязательства в 2018 году составят более трети от всего бюджета России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По разделу «социальная политика» в госбюджете заложены расходы на сумму 4,7 триллиона рублей.