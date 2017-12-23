Минфин пообещал выполнить все соцобязательства в 2018 году
23 декабря 2017, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минфина Антон Силуанов пообещал выполнить все социальные обязательства и программные решения в 2018 году. Это произойдёт независимо от ситуации с ценами на нефть и санкциями, заявил он сегодня журналистам.
"Мы делаем в рамках бюджета все необходимое для того, чтобы все обязательства, которые заложены в наш основной финансовый план, полностью были выполнены", - цитирует Силуанова ТАСС.
Расходы на социальные обязательства в 2018 году составят более трети от всего бюджета России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По разделу «социальная политика» в госбюджете заложены расходы на сумму 4,7 триллиона рублей.