Госдума отклонила законопроект о госрегулировании цен на продукты

Госдума РФ в первом чтении отклонила законопроект о государственном регулировании цен на продовольственные товары, ограничивающий торговые надбавки на них. Он был внесён на рассмотрение депутатской фракцией КПРФ.

Коммунисты предложили вести госрегулирование цен на отдельные виды сельхозпродукции и продовольственных товаров путем установления торговых надбавок на такую продукцию в процессе ее продвижения — от производства первичного сырья, переработки до розничной торговли и использования продукции в общественном питании.

Правительство и комитет по экономической политике считают, что это противоречит Конституции России и может привести к дефициту товаров.

Правительство РФ полагает, что госрегулирование цен на продтовары может рассматриваться только в качестве крайней временной меры влияния на рынок с целью достижения важнейших социально значимых целей, как это предусмотрено законом о торговле.