В 2019 году минимальная зарплата на Урале сравняется с прожиточным минимумом

Свердловская Федерация профсоюзов объявила о завершении работы над трехсторонним соглашением между профсоюзами, работодателями и властями Свердловской области. Одним из важнейших достижений станет поэтапное повышение минимальной заработной платы.

«Мы этот пункт лоббируем несколько лет, – пояснил глава Федерации Андрей Ветлужских. – В этом году нам удалось достичь согласия по вопросу поэтапного повышения «минималки» до величины прожиточного минимума трудоспособного населения Свердловской области в соответствии с порядком и сроками, установленными федеральным законом, до 1 января 2019 года».