ЦБ: в 2017 году ожидается годовой прирост ВВП на уровне 1,8%

В четверг, 16 ноября, стало известно, что Банк России ожидает в 2017 году годовой темп прироста ВВП на уровне 1,8 процента.

Данную информацию сегодня предоставила руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках совместного заседания комитетов Госдумы по вопросу "Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 г. и на период 2019 и 2020 гг.".

Глава регулятора подчеркнула, что это свидетельствует о почти полном завершении восстановительного роста. Набиуллина заметила, что к настоящему моменту удалось компенсировать около 95% падения экономики РФ.