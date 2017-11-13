Медведев рассказал о мерах, принимаемых для роста ВВП в 2017 году

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на саммите АСЕАН в Маниле рассказал о мерах, проводимых для роста ВВП. Российский премьер рассчитывает на более чем двухпроцентный рост ВВП по итогам 2017 года.

По словам Медведева, Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности. Как отметил премьер, проводена антикризисная поддержка перспективных отраслей, банковского сектора сохраняется плавающий валютный курс и режим инфляционного таргетирования. "Жестко контролируется бюджетный дефицит, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы при относительно низких ценах на нефть", - цитирует ТАСС Медведева. Он подчеркнул, что цены на нефть имеют для российской экономики большое значение.

По словам премьера, России в последние годы удалось частично оздоровить национальную экономику, избавив ее от зависимости от экспорта сырья.

По мнению премьера, стране за последние годы удалось частично оздоровить национальную экономику, избавив ее от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта.