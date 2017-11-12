ФАС и Сбербанк начали тестировать технологии блокчейна

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба приступили к совместной программе по тестированию блокчейна. Об этом сообщил вчера, 11 ноября первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Основы блокчейна и криптовалют введут в программы российских вузов

Говоря о перспективности технологии, Хасис добавил, что на сегодня промышленное внедрение несколько задерживается по причине наличия нерешенных вопросов. К примеру, фиксируется низкая скорость эффективного взаимодействия участников блокчейн-сети. Хасис подчеркнул, что в ближайшем будущем существует вероятность того, что технология станет более привлекательной и получит широкое распространение.

Блокчейн - это название целой группы технологических решений, которые направлены на то, чтобы обеспечить хранение записей любого характера в распределенной базе данных. На основе блокчейна работают криптовалюты, например, bitcoin.