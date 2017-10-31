Свердловские города получат дополнительно 257 млн рублей на ЖКХ

31 октября свердловское правительство приняло решение дополнительно выделить 257 млн рублей для развития жилищно-коммунального хозяйства, сообщает департамент информполитики губернатора.

Допподдержка будет осуществляться в рамках госпрограммы развития ЖКХ и условно будет разделена на две составляющих. Первую часть бюджетного субсидирования в размере 107 миллионов рублей планируется направить на реализацию проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. За счет указанных средств, в частности, начнется строительство новой станции водоподготовки в Кировграде и очистных сооружений сточных вод в рабочем поселке Пышма.

Вторая часть – 150 миллионов рублей – пойдет на частичное погашение долгов территорий за потребленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). В список получателей межбюджетных трансфертов на погашение долгов за ТЭР вошли Артемовский городской округ, Ирбитский и Красноуфимский районы, Пышма, Талица, Туринск, Шалинский городской округ, Камышловский, Нижнесергинский и Слободо-Туринский районы.