1,6 млрд рублей — малому бизнесу Новосибирской области

Новосибирский региональный филиал Россельхозбанка в 2017 году выдал предприятиям агропромышленных сегментов малого и микробизнеса порядка 1,6 млрд рублей.

Более половины средств (883,7 млн рублей) направлено на кредитование сезонных работ. Малым формам хозяйствования на эти цели выдано 145 млн рублей, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года.

Заемные средства банка активно используют фермеры для обновления парка сельхозтехники. К примеру, фермерское хозяйство Владимира Бауэра из Кочковского района в 2017 году на кредитные средства приобрело новую сельхозтехнику, что позволило качественно, эффективно и в срок провести сезонные работы, сообщили в пресс-службе банка.

По словам директора Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислава Тишурова, поддержка малого бизнеса в сельской местности является одним из приоритетных направлений в работе организации.