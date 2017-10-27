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ЦБ РФ снизил ключевую ставку

27 октября 2017, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

ЦБ РФ снизил ключевую ставку
фото: globallookpress.com

В рамках заседания совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 27 октября, было принято решение снизить ключевую ставку.

Данный показатель упал на 25 б.п. и теперь составляет 8,25 процента годовых. Как уточняется в сообщении регулятора, совет директоров подчеркивает, что инфляция в настоящий момент сохраняется на уровне около 4 процентов.

Банк России не исключает возможности дальнейшего снижения ключевой ставки в ходе грядущих заседаний совета директоров. Принимая данное решение, регулятор намерен оценивать риски и динамику экономической активности в сравнении с прогнозом.

 

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Калининградские власти выбирают место для "замков любви"

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Пенза на пять дней превратилась в театральную столицу

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Собчак предложила провести в Крыму новый референдум

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Модель-подросток из Перми работала без страховки по тринадцать часов

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Самолёт и подлодку обнаружили на дне Балтийского моря

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Новиков намерен отсудить у «Пусть говорят» миллион евро за клевету

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На юге Москвы загорелся лакокрасочный цех

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Первая в Твери мусульманка на ринге доказывает, что бокс – женское дело

Первая в Твери мусульманка на ринге доказывает, что бокс – женское дело

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Новая жизнь

Новая жизнь

Новыми подробностями обрастает разлад в семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Актёр обвинил супругу в воровстве и якобы даже подал на развод. В чём истинная причина скандала и кто «спродюсировал» этот «детектив», «Аргументы недели» выяснили у Виталины Цымбалюк-Романовской.

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Активная борьба с гололедом началась на дорогах Москвы

Активная борьба с гололедом началась на дорогах Москвы

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Деньги на госполитике

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Новая функция Instagram привела пользователей в восторг

Новая функция Instagram привела пользователей в восторг

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