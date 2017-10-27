ЦБ РФ снизил ключевую ставку

В рамках заседания совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 27 октября, было принято решение снизить ключевую ставку.

Данный показатель упал на 25 б.п. и теперь составляет 8,25 процента годовых. Как уточняется в сообщении регулятора, совет директоров подчеркивает, что инфляция в настоящий момент сохраняется на уровне около 4 процентов.

Банк России не исключает возможности дальнейшего снижения ключевой ставки в ходе грядущих заседаний совета директоров. Принимая данное решение, регулятор намерен оценивать риски и динамику экономической активности в сравнении с прогнозом.