Спрос на облигации Свердловской области превысил предложение в 3,5 раз

На торговой площадке ПАО Московская биржа состоялось размещение государственных облигаций Свердловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, общим номиналом 5 миллиардов рублей. Ставка первого купона установлена в размере 7,7 % годовых. На текущий момент, это лучшее размещение субфедеральных облигаций в России.

«Превышение спроса на облигации Свердловской области 2017 года над предложением более чем в 3,5 раза свидетельствует о высоком интересе инвесторов к нашей области как к региону, обладающему устойчивой экономикой и развитой финансовой системой», – отметила глава свердловского Минфина Галина Кулаченко.

Срок обращения облигаций составляет 2 920 дней. Номинальная стоимость ценных бумаг – тысяча рублей. Всего, в соответствии с решением об эмиссии государственных облигаций Свердловской области, общее количество облигаций, планируемых к размещению в 2017 году, составляет 10 миллионов штук.