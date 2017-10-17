Свердловская область перевыполняет план по вводу жилья

18 городов и поселков Свердловской области уже перевыполнили план по вводу жилья, среди них – Березовский, Краснотурьинск, Артемовский, Реж, Арти и другие. В сентябре по вводу жилья лидировал Екатеринбург. Здесь были сданы дома на улицах Блюхера, Малогородской, Московской.



По словам и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, жилищное строительство активно развивается в Первоуральске, Березовском, Среднеуральске, Арамиле.



«Здесь застройщики могут предложить жилье по более низким ценам, но достаточно высоких потребительских качеств. Реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья стимулировала развитие строительного комплекса в средних и малых городах области. Благодаря ей мы строим дома там, где с советских времен не видели новостроек. А вместе с домами строим современные котельные, дороги и другие инфраструктурные объекты», - подчеркнул глава Минстроя.