Эксперт назвал спекулятивными попытки «повысить» цены на икру

Глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев назвал информацию о том, что российские рыбаки якобы повысили цену на лососевую икру в полтора раза – в среднем с 1950 рублей до 3000 рублей за килограмм не соответствующей действительности.

По словам Зверева, согласно данным мониторинга, отпускная цена икры горбуши составляла в пределах 2200 — 2300 рублей за килограмм, икры кеты — 2300 — 2400 рублей. В 2017 году отпускная цена игры горбуши (со склада) — 2 600 рублей, икры кеты — 2700 рублей.

«Заявления представителя "Рыбного союза" — а именно он стал информационным источником — не соответствуют действительности. Видимо, их автор незнаком с принципами математической гигиены (что делает небезопасным обращение к этому информационному источнику). Принципы математической гигиены основаны на анализе средневзвешенных данных всего рынка» - уточнил глава ВАРПЭ, - «Отпускная цена лососёвой икры изменилась по сравнению с 2016 годом на 13%. Для сравнения: инфляция за указанный период составила 9,8%, а объём предложения (вылов лососёвых в 2017 году) сократился на 20%. Любой экономически грамотный человек способен сделать элементарный математический расчёт на основании этих показателей и сделать вывод — никакого 30-процентного роста цен на икру не произошло», - считает эксперт.

Зверев полагает, что целью распространения недостоверной информации о «повышении» цен на икру является создание ажиотажного спроса на этот товар:

«Совершенно очевидно желание группы участников рынка создать спекулятивный спрос и скинуть подороже икру. Видимо, кто-то из талантливых коммерсантов этих игроков рынка, действительно, умудрился купить несколько партий икры по 3000 рублей за килограмм. И вот сейчас прорехи в своём бухгалтерском балансе надо закрывать».

Герман Зверев напомнил, что подобные приемы уже использовались на российском рынке рыбной продукции. Так, в 2008 — 2009 годах, несмотря на то, что отпускные цены рыбаков на минтай, треску и сельдь не росли, продажные цены других участников рынка выросли в среднем на 48 процентов.

«Уверен, что в "Рыбном союзе" состоят добросовестные участники рынка. Они не заинтересованы в спекулятивной "возгонке" цен. Тем более, что они знают о том, что Федеральный закон "О защите конкуренции" прямо запрещает объединениями производителей продукции оказывать влияние на цены путем публичного распространения прогнозных показателей цен», - продолжил эксперт. – «От себя замечу, что В 2016 — 2017 годах многие добытчики лососёвых реализуют многомиллионные инвестиционные проекты, строят современные комбинаты на побережье Камчатки, Сахалина и Курил, платят приличные деньги в бюджеты прибрежных регионов. И не вбрасывают в СМИ слухи о неизбежном подорожании рыбы».