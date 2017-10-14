В Минфине рассказали, выдержит ли российский бюджет ужесточение санкций

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, сможет ли бюджет страны выдержать ужесточение санкций.

По словам главы Минфина, Российская Федерация максимально подготовлена к подобному исходу, поэтому в случае необходимости стране хватит внутренних ресурсов для выполнения бюджетных обязательств. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Силуанова, власти снижают дефицит бюджета.

Кроме того министр заметил, что ведомство рассчитывает на разумный подход европейских стран в ходе принятия решений по санкциям против РФ.