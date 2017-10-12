Екатеринбургский жирокомбинат опроверг слухи об остановке производства

Ряд СМИ распространяли информацию о том, что Росприроднадзор якобы вынес предписание об остановке производственных линий ЕЖК - крупнейшего уральского производителя майонеза и других продуктов.

Екатеринбургский комбинат пояснил, что в декабре 2016 года Росприроднадзор вынес приказ о приостановлении разрешения на выбросы в атмосферный воздух до устранения отклонений. Приостановление разрешения на выбросы не является основанием для приостановки деятельности предприятия и позволяет Комбинату в определенные сроки усовершенствовать производство. Все установленные законом предписания Жировой комбинат выполнил и в ближайшее время предоставит документы для подачи в Росприроднадзор для восстановления разрешения.