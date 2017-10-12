Стало известно, когда банкоматы будут готовы к работе с новыми купюрами
12 октября 2017, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, когда банкоматы будут готовы к работе с новыми купюрами.
Предполагается, что массовый ввод банкнот номиналом 200 и 2000 рублей начнется в декабре. По словам Набиуллиной, в ближайшие месяцы будет проводиться подготовка всех банкоматов и платежных терминалов к новому формату работы, передает РИА "Новости".
Она также добавила, что ЦБ до ввода новых купюр тестировал принимающие устройства на образцах для того, чтобы снизить риск фальшивомонетничества.