Стало известно, когда банкоматы будут готовы к работе с новыми купюрами

В четверг глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, когда банкоматы будут готовы к работе с новыми купюрами.

Предполагается, что массовый ввод банкнот номиналом 200 и 2000 рублей начнется в декабре. По словам Набиуллиной, в ближайшие месяцы будет проводиться подготовка всех банкоматов и платежных терминалов к новому формату работы, передает РИА "Новости".

Она также добавила, что ЦБ до ввода новых купюр тестировал принимающие устройства на образцах для того, чтобы снизить риск фальшивомонетничества.