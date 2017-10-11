До конца года будет подготовлен базовый законопроект о регулировании криптовалют

До конца текущего года Центробанк и Министерство финансов России планируют подготовить новый законопроект.

В документе будут содержаться ключевые положения о регулировании обращения криптовалют. Данную информацию в среду, 11 октября, предоставил министр финансов РФ Антон Силуанов, который отметил, что законопроект будет создан вместе со специалистами ЦБ.

Как уточняет ТАСС, к концу 2017 года будет готов лишь "рамочный" закон, который установит общие правила. Впоследствии он будет дополняться и уточняться.