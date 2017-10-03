4 октября в столице Урала начнет работу международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, сообщает департамент информполитики губернатора.

В этом году в рамках форума предусмотрена обширная выставочная программа. В частности, одной из основных тем строительного конгресса будут 3D-технологии, в частности, будет продемонстрирован принтер для печати архитектурных элементов и оборудование для 3D-проектирования, уточняет "Областная газета".

«Мы поставили для себя задачу показать все уникальные и инновационные решения, которые есть в отрасли, которые смогут продвинуть высотное и уникальное строительство на новый уровень», – сказал Михаил Волков на пресс-конференции.

Отмечается также, что в программе форума заявлено два новых направления: образовательный кластер и IX Уральский форум недвижимости. В рамках первого проекта пройдут открытые лекции, конкурсы и школа молодых учёных. На стендах форума недвижимости молодые архитекторы представят свои варианты решений для создания ЭКСПО-парка. Здесь же пройдёт конкурс на лучшую концепцию развития набережной Верх-Исетского пруда от Малого Конного полуострова до ул. Папанина.

Официально подтверждено участие официальных делегаций четырёх иностранных государств, а также шести регионов и 10 городов. Форум посетят бывший архитектор Барселоны Висенте Гуаярт, один из авторов проекта Останкинской телебашни в Москве, Владимир Травуш и почётный профессор Университета Пенсильвании Вукан Вучик.