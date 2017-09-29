Герман Зверев: «Единая Россия» контролирует исполнение предвыборной программы

Выступая в рамках круглого стола на тему регуляторной политики, член Генерального совета «Единой России» Герман Зверев рассказал о работе партии по снижению избыточного административного давления. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Круглый стол с участием вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Марии Шклярук, представителей Высшей школы экономики – директора Института государственного и муниципального управления Андрея Клименко и директора Центра оценки регулирующего воздействия Даниила Цыганкова, а также директора департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России Вадима Живулина прошёл на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Основной посыл круглого стола – провести дискуссию и консультацию по вопросам дерегулирования процессов в управленческой сфере государства. Это понятие сравнительно недавно вошло в обиход «прикладного словаря» экономистов России, по большей части это устранение влияния государства на рыночные процессы.

По оценке участников дискуссии, смысл регулятивной политики заключается в формировании правил работы для бизнеса со стороны государства. Снижение бюрократии, оценка нормативно-правовой базы с точки зрения её реальной значимости, отмена неэффективных для работы бизнеса законов, ведомственных и подзаконных актов, – объединяя все эти задачи в единый подход, политические институты реализуют регулятивную политику. Как отметил представитель Минэкономразвития Вадим Живулин, процедуры оценки регулирующего воздействия позволили в 2016 году исключить введение требований для бизнеса, которые могли увеличить финансовую нагрузку на 3,2 триллиона рублей.

Представлявший на круглом столе «Единую Россию» Герман Зверев отметил: «Мы рассматриваем оценку регулирующего воздействия и регуляторную политику в двух плоскостях. Первая – это инструмент оценивания предлагаемых экономических решений. Вторая – разъяснительная, образовательная функция, обучение предпринимательского сообщества профессиональным навыкам оценки предлагаемых законодательных решений, «оцифровки» их экономических последствий. Оценка регулирующего воздействия не должна быть инструментом лоббизма».

Герман Зверев рассказал о деятельности Предпринимательской платформы «Единой России», в которую входят представители ведущих общенациональных бизнес-объединений. Он также отметил, что программа партии предусматривает «комплексный пересмотр системы государственного и муниципального контроля и надзора; внедрение новой системы регулирования предпринимательской деятельности, основанной на риск-ориентированном подходе».

«В круглом столе приняли участие семьдесят шесть представителей предпринимательского сообщества и многие из них обращали внимание на то, что взаимодействие с ведомствами в рамках Общественно-делового совета пока не очень эффективное, – подчеркнул член Генерального совета «Единой России» Герман Зверев. – Общественно-деловой совет призван подготовить предложения по реформированию контрольно-надзорной деятельности, но многие ведомства категорически не хотят отказываться от некоторых полномочий, от устаревших и дублирующих обязательных требований. Наверное, есть необходимость более глубокой проработки этой темы на площадке Предпринимательской платформы «Единой России».

Дискуссия между экспертами длилась несколько часов. Как поясняют организаторы, состоявшийся этот круглый стол стал важной частью серии обсуждений по регуляторной политике, стартовавшей в 2016 году: «Парламентская ОРВ» (декабрь 2016); «Полный цикл нормотворчества и оценки» (март 2017); «Механизм ФЭО» (апрель 2017); «Модель стандартных издержек» (май 2017); «Закон о законах и административный трибунал» (июнь 2017).