Сбербанк планирует оценивать заемщика по «лайкам» в соцсетях

Сбербанк намерен в следующем году ввести расширенный механизм изучения способности заемщика выплатить кредит по психометрическим моделям, которые включают анализ «лайков» в социальных сетях.

Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. Например, будет учитываться, какие посты или какую музыку человек отметил «лайком». «Если он (потенциальный клиент) лайкает тюремные четки и «Владимирский централ», то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит», - подчеркнул Ведяхин.

Сейчас в Сбербанке действует пилотный проект оценки, в котором участвует небольшая выборка согласившихся клиентов.