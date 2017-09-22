В Минсельхозе РФ подсчитали ущерб от непогоды

На совещании о сезонных полевых работах под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева министр сельского хозяйства Александр Ткачев озвучил размеры убытка, который понесли аграрии в 2017 году.

Холодное и дождливое лето 2017 года нанесло ущерб сельскому хозяйству России в 1,5 миллиарда рублей. Такую цифру назвал глава Минсельхоза главе российского правительства, сообщает ТАСС.

Александр Ткачев отметил, что уборочная страда находится на завершающей стадии и можно говорить об убытках, которые нанесла непогода. Главными причинами ущерба Ткачев назвал ранние весенние заморозки и холодное лето. Вымерзли посевные на площади 200 тыс. га. К 20 сентября аграрии собрали 116,7 млн тонн зерна, тогда как в прошлом году было собрано 106,4 млн тонн. И урожайностью этот год порадовал: 31 центнер с гектара против 26,6 в 2016 году.