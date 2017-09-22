В пятницу, 22 сентября, стало известно, какая сумма сборов в рамках системы "Платон" ожидается в будущем году.

Предполагается, что в 2018 году дорожный фонд пополнится на 30 миллиардов рублей. Замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов отметил, что такой показатель будет возможен исключительно при текущем тарифе, передает РИА "Новости".

Напомним, что с 15 апреля текущего года тариф за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей массой более 12 тонн в рамках системы "Платон" составляет 1,91 рубля за километр.