Группа петербургского девелопера приобрела три четверти «Экологии-Новосибирск»

Группа «ВИС», подконтрольная предпринимателю Игорю Снегурову, купила 75% ООО «Экология-Новосибирск». Последняя выступает концессионером по строительству двух мусоросортировочных комплексов под Новосибирском.

Информация о покупке контроля в «Экологии-Новосибирск» размещена на сайте ГК «ВИС», сообщает НДН.инфо. «Для Группы это часть стратегии развития в области ГЧП и концессий. Как инвестор мы внимательно следим за рынком, оцениваем инфраструктурные проекты в долгосрочной перспективе. У Новосибирской области большой потенциал, поэтому мы планируем и в дальнейшем расширять своё присутствие здесь», — прокомментировал сделку генеральный директор и владелец 51% группы «ВИС» Игорь Снегуров (на фото слева).

Прежде 80% «Экологии-Новосибирск» принадлежали ООО «Компания Экология», а 20% фирмы принадлежит юристу Юрию Туктарову. ООО «Компания Экология» владеют Игорь Фраинт, Екатерина Невзорова (по 25%) и экс-депутат Госдумы Валентин Бобырев (50%).

В настоящее время после серии протестов и критики со стороны депутатского корпуса реализация «мусорной концессии» приостановлена по решению губернатора. Противники соглашения говорят о невозможности ее изменения, проблемах с согласованием участков для размещения полигонов и предлагают разорвать документ, объявив новый конкурс.

«ВИС» заявляет о «комплексной ревизии» и «квалификационной оценке» проекта концессии после прихода компании.

Группа «ВИС» также сообщает о создании «полноценного представительства» в Новосибирске, где «идёт подготовка к реализации ещё одного концессионного проекта — строительству четвёртого моста через Обь».

«ВИС» — основной владелец концессионера четвёртого моста, «Сибирской концессионной компании». «ВИС» купил контроль в компании у «Сибмоста» в октябре прошлого года. А летом выиграл конкурс по выбору мостового концессионера. Проезд по переправе будет платным. А в случае недостаточного трафика рассчитываться с концессионером придётся из дорожного фонда области.

Игорь Снегуров, контролирующий группу «ВИС», — выходец из петербургского «Севзапинвестпромбанка». Совладельцем группы также выступает Дмитрий Рябов, возглавляющий АО «ТЭК «Мосэнерго» Игоря Ротенберга.

Фото: pfvis.ru