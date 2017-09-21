Почему в России не хватает воды

Знаменитые на весь мир российские полноводные реки текут в основном в Сибири, где плотность населения одна из самых низких в мире. Тем временем на европейскую территорию РФ, где проживает 70% граждан, приходится только 10% водных ресурсов. В южных регионах воды не хватает хронически.



По статистике Минприроды, 10% теряется при транспортировке. В никуда уходят 7,5 млрд кубометров в год. В первых рядах по потерям – коммуналка и сельское хозяйство. Там попусту тратят 30–40% воды. 4,5–5 тыс. км рек нуждаются в срочной реабилитации. Обмелела даже главная артерия европейской России – Волга.



Комплекс гидросооружений сельхозназначения фактически прекратил существование, каналы нередко зарастают, оборудование разворовывают на металлолом.



России пора научиться использовать подземные воды. Разведано немало, но пока используют только треть ресурса. Наконец, чтобы обеспечить население водой, нужно строить водопроводы. В крупных городах трубы подведены к 90% домов. Но в деревнях и посёлках менее 50%.



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