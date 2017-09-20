Чем отметился Сахалин на Восточном экономическом форуме

21.09.2017 07:52:16

Первый день Восточного экономического форума, 6 сентября, отметился подписанием четырёх соглашений, связанных с инвестиционными проектами на Сахалине. Все они созданы при поддержке Корпорации развития Сахалинской области (КРСО) – финансовым институтом, 100­процентным акционером которого является областное правительство. Проекты более чем значимые для экономики острова. Они затрагивают сразу несколько сфер – рыбную, туристическую, промышленную и транспортную.

Сразу оговоримся – подписанные договоры являются соглашениями о сотрудничестве. С одной стороны, они, конечно, носят больше формальный характер. Стороны просто ещё раз закрепляют своё желание сотрудничать на бумаге. С другой стороны, соглашения становятся дополнительной гарантией реализации всех проектов. А в данном случае это очень важно.

Бассейн в четыре звезды

Пожалуй, наиболее интересный для сахалинцев проект – курортный комплекс с бассейнами под открытым небом. Компания «Вектор» собирается построить его в Южно­Сахалинске, в районе горы Большевик. Нужен он будет прежде всего самим горожанам. Парадоксально, но факт – южно­сахалинцы, находясь на острове, не имеют возможности отдохнуть на воде.

­ От Южно­Сахалинска до ближайших пляжей порядка сорока километров, выбраться туда может не каждый горожанин, ­ рассказывает гендиректор ООО «Вектор» Алексей Ли. – Теперь у людей всё будет под боком. При строительстве бассейнов мы будем использовать самые современные технологии, так что за чистоту воды можно будет не переживать.

Реализация амбициозного замысла обойдётся ни много ни мало в два миллиарда рублей. Это – наиболее дорогостоящий из четырёх проектов. Это объяснимо: курорт будет представлять из себя четырёхзвёздочный отель с тренажёрными залами, спа­центром и двумя аквапарками (закрытым и открытым). Скорее всего, открытый бассейн будет работать даже зимой – обогревать его можно с помощью газа. Также создатели проекта раздумывают над возможностью насыщать бассейны минеральной водой – чтобы купаться там было ещё и полезно. Словом, южносахалинский курорт сможет потягаться со многими иностранными конкурентами.

В строительство «Вектор» вкладывает ровно половину суммы – остальную часть дофинансирует КРСО. Строительство курорта планируют завершить к концу 2019 года. Работы на проекте уже начались.

Рыба и нефть

Ещё одно соглашение, которое Корпорация развития Сахалинской области подписала на ВЭФ, касается создания рыбно­логистического центра в Корсакове. Им занимается компания «Южный терминал» ­ к слову говоря, первый резидент местного свободного порта. По задумке, в береговой зоне создадут единую площадку по перевалке и переработке водных биоресурсов. Там будут предоставляться услуги по погрузке и разгрузке рыбы, швартовке судов, хранению контейнеров и так далее. Там же организуют работу рыбной биржи. Как отметил руководитель КРСО Андрей Якубич данный центр станет витриной сахалинской рыбной отрасли.

­ Этот миллиардный проект даст региону порядка 200 новых рабочих мест, а в бюджет до 2029 года поступит около семисот миллионов рублей налоговых отчислений, – отметил он. – Примечательно, что в данном проекте основные вложения делает именно КРСО – её доля составляет до 90 %.

Не менее важным для экономики Сахалина является проект индустриального парка, которым занимается компания «Транс­Норд». Парк, грубо говоря, это территория, на которой работают несколько различных компаний, используя готовую инфраструктуру. Руководитель «Транс­Норда» Игорь Санжаревский в первую очередь готовит эту площадку для работы нефтегазовых компаний. Общая площадь парка, которую планируют застроить складами, торгово­офисными и производственными помещениями, составит 15 гектаров. Само собой, освоить такую площадь за один присест сложно, поэтому проект разбит на несколько очередей. Проект имеет весьма быструю окупаемость – шесть лет. На седьмой год индустриальный парк сможет заработать на полную мощность.

Также КРСО заключила соглашение о сотрудничестве с пассажирской компанией «Сахалин» на обновление парка поездов и вагонов для маршрутов дальнего следования и пригородного сообщения Сахалинской железной дороги. Этот проект пока прорабатывается и согласовывается.

Перспективы развития

Общая стоимость этих четырёх проектов составляет примерно пять миллиардов рублей.

­ Все они являются социально значимыми, ­ отмечает Андрей Якубич. – Важно, что практически все инициаторы проектов вкладывают в их реализацию до половины стоимости. Раньше их вклады редко превышали 10 процентов. Это говорит о том, что бизнесмены более чем уверены в реализации замыслов.

Впрочем, социальная значимость – не единственное достоинство проектов. Помимо всего прочего, они весьма выгодны с экономической точки зрения. В Корпорации развития Сахалинской области заявляют, что все затраты на них «отобьются» в приемлемые сроки, а возвращенные денежные средства вновь пойдут на новые инвестиционные проекты.

Успешная реализация этих начинаний даст серьёзный задел для дальнейшего развития региона – а может, и всего Дальнего Востока. Речь идёт прежде всего о КРСО. Этот уникальный в своём роде институт уже два года активно вкладывается в развитие Сахалина. Он даёт многолетние займы под небольшие проценты, являясь серьёзной альтернативой банкам. Оно и понятно: так как держателем всего пакета акций является правительство области, то во главу угла ставится возможность развития острова. Прибыль – вещь, конечно, приятная, но в данном случае она второстепенна. Однако не стоит думать, что КРСО готово вкладываться в какие­то сомнительные прожекты. Перед тем как дать денег, сотрудники корпорации и областное правительство тщательно просчитывают целесообразность и выгоду от реализации проектов для региона.

Успешная деятельность подобной компании может стать положительным примером для других регионов Дальневосточного округа. В большинстве случаев властям приходится судорожно искать инвесторов для реализации каких­то крупных проектов. Здесь же речь идёт о том, чтобы самим создать крупного регионального инвестора, который эффективно работает и самоокупается. Перспектива более чем заманчивая. Так что не исключено, что через год­другой «корпорации развития» появятся во многих дальневосточных регионах.