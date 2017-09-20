На Среднем Урале собрано 68% урожая

Как сообщил министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев, в настоящий момент собрали уже 600 тысяч тонн зерна, что превысило показатели прошлого года и составляет около 68% от общего объема. Заготовлено и 29,3 центнера кормовых культур на одну условную голову скота.



Полным ходом идёт сбор и других сельскохозяйственных культур. Сейчас убрано 54 % урожая картофеля (178 центнеров с гектара) и 29 % овощей.