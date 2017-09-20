СМИ: представители Германии и Австрии приедут на экономический форум в Крым

Участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) примут бизнесмены и политики из Германии и Австрии. Об этом журналистам сообщили во всероссийской организации «Деловая Россия».

Сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров 20 сентября сообщил журналистам, что на ЯМЭФ в Ялту впервые приедут представители ФРГ и Австрии – политики, бизнесмены и лидеры общественных организаций.

Ожидается, что в Ялту прибудут порядка пятидесяти иностранных гостей. Депутаты Бундестага посетят Ялтинский форум впервые, пишет газета «Известия». В ближайшие дни будет принято окончательное решение о составе заграничной делегации на ЯМЭФ. Форум пройдет с 19 по 21 апреля 2018 года.