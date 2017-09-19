На Южном Урале промышленность пошла в рост

Рост индекса промпроизводства был зарегистрирован по итогам 8 месяцев минувшего года. Индекс увеличился на 4.8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как уточнили в пресс-служба губернатора Челябинской области, регион опережает средние показатели по России на 1,9 процента.

- Мы неоднократно подчеркивали, что при преодолении кризисных проявлений экономика Южного Урала оживает и набирает ход быстрее общероссийских темпов, - подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Лучше всего развивается добыча полезных ископаемых (+8,9 процентов), металлургия (+6,8 процентов), обрабатывающие производства (+4,9 процентов), и пищевая промышленность (+3,6 процентов).

Кроме того, повышается и заработная плата. За это время на Южном Урале она выросла на 7,4 процента, что составляет 31,5 тысячи рублей. С учетом инфляции зарплата выросла на 3,9 процента.