ВЭБ назвал срок восстановления российской экономики после кризиса

Эксперты Внешэкономбанка составили макроэкономический прогноз на 2018–2020 годы, в котором определены сроки выхода российской экономики из кризиса. По их мнению, это произойдет ближе к концу 2018 года.



При этом они улучшили собственный прогноз относительно прироста ВВП в текущем году – он составит 1,5% вместо ожидаемых 0,8%. Хотя можно было бы рассчитывать и на 2%, но пока оживление в экономике носит слишком неустойчивый характер: после бурного роста в первом полугодии снизился потребительский спрос, упал экспорт, притормозила промышленность.



По сценарию ВЭБа, цены на нефть должны вырасти в будущем году будут до уровня $51 за баррель с последующим ростом до $55–57. Исходя из того, что бюджет формируется, исходя из цены на нефть в $40 за баррель, излишки позволят сократить реальные расходы и восстановить размер Резервного фонда.



По ожиданию экономистов, рост ВВП в 2018 году замедлится до 1,1%, а в 2019–2020 годах ускорится до 1,8–2,1%, передает РБК.



