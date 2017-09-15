//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Экономика 13+

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

15 сентября 2017, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

Украинская экономика откатится на три года назад, если в стране продолжится рост заработной платы. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

Как сказал Липтон в интервью "Экономической правде", Украина проделала огромную работу по стабилизации экономики, в частности, восстановлен контроль над бюджетом, преодолен дефицит газовой системы, решаются проблемы газового сектора. Все это возвращает страну на путь устойчивого роста.

Однако, по его словам, есть риски возврата назад. Липтон считает, что рост зарплаты в госсекторе и некоторых частных секторах был крайне высоким в сравнении с инфляцией. Если так будет и дальше, это плохо отразится на рентабельности и конкурентоспособности и может стать угрозой "вернуть Украину туда, где она была три года назад".

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Общество

Михалков обвинил в скандале вокруг «Матильды» Фонд кино

Михалков обвинил в скандале вокруг «Матильды» Фонд кино

По словам Никиты Михалкова, в организации должны были предугадать, какую реакцию в обществе вызовет кинокартина, в которой причисленный к лику святых Николай II «опускается в бытовую ситуацию».

//Политика

В ЛНР прокомментировали заявление Порошенко, назвавшего себя президентом мира

В ЛНР прокомментировали заявление Порошенко, назвавшего себя президентом мира

В ЛНР ответили Петру Порошенко, назвавшему себя президентом мира. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего сравнил его с персонажем фильма.

//Политика

В правительстве Крыма рассказали, как унижают людей на границе с Украиной

В правительстве Крыма рассказали, как унижают людей на границе с Украиной

Жителей Крыма, пересекающих украинскую границу, подвергают всевозможным унижениям, на них оказывают психологическое давление, рассказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

//В мире

Власти Украины запретили еще 2 российских фильма и один сериал

Власти Украины запретили еще 2 российских фильма и один сериал

Согласно информации, опубликованной Государственным агентством Украины по вопросам кино, прокатные удостоверения отозвали у картин «И все-таки я люблю», «Тариф «Счастливая семья» и «Сердце не камень».

//Криминал

Установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в Лондоне

Установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в Лондоне

Полиция идентифицировала подозреваемого в совершении теракта в метро Лондона. Отмечается, что установить подозреваемого в совершении теракта удалось с помощью камер видеонаблюдения.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

Американская секретная подлодка вернулась на базу под пиратским флагом

Американская секретная подлодка вернулась на базу под пиратским флагом

Атомная подводная лодка ВМС США "Джимми Картер" вернулась в порт под необычным флагом. Как стало известно телеканалу Fox News, над ходовой рубкой субмарины развивался "Веселый Роджер", символ пиратов.

//В мире

Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

На румынской границе вчера задержали гражданина Украины, переплывшего реку Дунай. Нарушитель объяснил пограничникам, что хотел найти работу в соседней стране. Об этом заявили в пресс-службе Береговой охраны Румынии.

//Новости ADWILE

sent

//Общество

Актер Панин высмеял Поклонскую и Николая II в своих «Хайпоновостях»

Актер Панин высмеял Поклонскую и Николая II в своих «Хайпоновостях»

Актер Алексей Панин показал в своем интернет-шоу «Хайпоновости» трейлер «правильной» версии фильма «Матильда». По словам Панина, этот вариант должен понравиться депутату Госдумы Наталье Поклонской.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались

Сегодня, 15 сентября состоялось венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Обряд прошел в Москве в одном из местных храмов. На церемонию позвали самых близких родственников и друзей.

//Новости партнеров

//Криминал

В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за россиянку

В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за россиянку

В Израиле 29-летний иммигрант из Украины набросился на женщину за русскую речь. Молодой человек принял её за россиянку, но на деле оказалось, что 40-летняя пострадавшая – его соотечественница.

//Политика

Siemens ради России отказалась от поставок на Украину - "Нафтогаз"

Siemens ради России отказалась от поставок на Украину - "Нафтогаз"

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что немецкий концерн Siemens отказался поставлять оборудование для газотранспортной системы Украины из-за поставок в Россию.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» сбросила более 20 кг

Звезда сериала «Воронины» сбросила более 20 кг

Актриса Юлия Куварзина, наиболее известная своими ролями в телесериалах «Воронины» и «Не родись красивой», потрясла поклонников тем, что смогла похудеть более чем на 20 килограмм.

//В мире

В Минобороны Белоруссии назвали число российских участников учений «Запад-2017»

В Минобороны Белоруссии назвали число российских участников учений «Запад-2017»

Учения стартовали накануне. Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что армия РФ во время маневров может вторгнуться на Украину. Такие опасения, в частности, высказывал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

//В мире

В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

Тяжелый истребитель Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в штате Невада. Самолет принадлежал ВВС США и входил в эскадрилью "Агрессоры", которая отрабатывают бои с вероятным противником.

//Политика

Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

Так российский политик прокомментировал на своей странице в Facebook сегодняшнее заявление украинского лидера Петра Порошенко, объявившего о планах образовать группу «друзей деоккупации Крыма».

//Криминал

Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Сотрудник московской полиции подозревается в избиении администратора гриль-кафе "Жаровня" в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 сентября в кафе в Стремянном переулке.

//Метеоновости

В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах Москвы сегодня из-за непогоды задержаны 27 рейсов, 3 отменены. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписание". На аэропорт Домодедово приходится больше всего отложенных рейсов.

//Происшествия

Число пострадавших от непогоды в Москве растет

Число пострадавших от непогоды в Москве растет

Число пострадавших в результате шквалистого ветра в различных районах Москвы увеличилось до 15 человек, среди них двое детей. Гидрометцентр сегодня объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве.

//Происшествия

Под Керчью разъяренный бык проткнул рогами мужчину

Под Керчью разъяренный бык проткнул рогами мужчину

На днях в поселке Каменское Ленинского района произошел несчастный случай: взрослый бык набросился на 28-летнего мужчину. В результате у пострадавшего диагностировали серьезные повреждения внутренних органов.

//Туризм

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по итогам проверки российскими специалистами побережья Турции, местные власти делают недостаточно для предотвращения распространения вируса Коксаки.

//Экономика

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

Украинская экономика откатится на три года назад, если в стране продолжится рост заработной платы. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

//Общество

Киселев обиделся на Познера за высказывание двухлетней давности

Киселев обиделся на Познера за высказывание двухлетней давности

Ранее в сети получило широкое распространение видео, на котором ведущий Первого канала заявил, что не пожмет руку ни Дмитрию Киселеву, ни Владимиру Соловьеву. Позже выяснилось, что ролик датирован 2015 годом.

//Политика

Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в дела ее соседей

Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в дела ее соседей

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон разразился обвинениями в адрес России. Он уверяет, что РФ беззастенчиво вмешивается в дела своих демократических соседей. Видеозапись его речи опубликована в твиттере Госдепа.

//Наука

Ученые заявили о возможности уничтожения Марса огромным астероидом

Ученые заявили о возможности уничтожения Марса огромным астероидом

Небесное тело величиной с 10 футбольных полей, было открыто российскими специалистами. Исследователи не исключают, что астероид, которому было присвоено имя 2015 UM67, может в будущем упасть на Марс.

//Общество

Крымское село оказалось под угрозой затопления

Крымское село оказалось под угрозой затопления

Разрушения, которые оставил после себя селевой поток, сошедший в селе Краснокаменка, до сих пор никто не ликвидировал. Местные жители уже месяц ждут помощи и винят в произошедшем своего односельчанина.

//Общество

Сын Жириновского извинился перед мамой дочери-инвалида

Сын Жириновского извинился перед мамой дочери-инвалида

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, который некорректно высказался в адрес девочки-инвалида без рук, встретился с мамой ребенка и извинился. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

//Происшествия

В Москве из-за шквалистого ветра упали более 30 деревьев, пострадали люди

В Москве из-за шквалистого ветра упали более 30 деревьев, пострадали люди

Свыше 30 деревьев уже рухнули в пятницу под напором сильного ветра в разных районах Москвы. На Люблинской улице оторванный ветром лист железа повредил автомобиль. Есть пострадавшие.

//Общество

Жизни пассажиров аэропорта Махачкалы стали заложниками птиц

Жизни пассажиров аэропорта Махачкалы стали заложниками птиц

Прокуратура Дагестана потребовала ликвидировать свалки, находящиеся в опасной близости к аэропорту Махачкалы. Обитающие на полигонах бытовых отходов стаи птиц летят прямо в двигатели самолетов.

//Происшествия

Видео, как в Москве очевидцы и полиция ловили лося

Видео, как в Москве очевидцы и полиция ловили лося

На юго-востоке Москвы в районе станции метро «Выхино» полицейские поймали лося. Причем, им пришлось ловить заблудившееся животное дважды. Один раз поймали, однако, дикому животному удалось сбежать.

//Метеоновости

Синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве

Синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве

Согласно уточненной информации, вечером в пятницу порывы ветра в российской столице будут достигать 25 метров в секунду. Метеорологи рекомендовали москвичам и гостям города принять меры предосторожности.

//Наука

Станция Cassini погибла на Сатурне

Станция Cassini погибла на Сатурне

Станция Cassini прекратила свое существование, сообщило NASA. Cassini перестала подавать сигнал на Землю сегодня около трех часов дня по московскому времени, после того как утонула в атмосфере Сатурна.

//Политика

Идею Порошенко о группе «друзей деоккупации Крыма» прокомментировали в Совфеде

Идею Порошенко о группе «друзей деоккупации Крыма» прокомментировали в Совфеде

Согласно замыслу Петра Порошенко, в данную группу должны войти представители зарубежных стран. Глава Украины добавил, что намерен обсудить эту идею в ходе открывшейся сегодня Генассамблеи ООН.

//Политика

Трамп раскритиковал власти Великобритании после теракта в метро

Трамп раскритиковал власти Великобритании после теракта в метро

Трамп раскритиковал британские власти после теракта в метро. По его мнению, Великобритания ведёт недостаточно жёсткую борьбу с терроризмом. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

//Общество

Михалков обвинил в скандале вокруг «Матильды» Фонд кино

Михалков обвинил в скандале вокруг «Матильды» Фонд кино

По словам Никиты Михалкова, в организации должны были предугадать, какую реакцию в обществе вызовет кинокартина, в которой причисленный к лику святых Николай II «опускается в бытовую ситуацию».

//Политика

В ЛНР прокомментировали заявление Порошенко, назвавшего себя президентом мира

В ЛНР прокомментировали заявление Порошенко, назвавшего себя президентом мира

В ЛНР ответили Петру Порошенко, назвавшему себя президентом мира. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего сравнил его с персонажем фильма.

//Политика

В правительстве Крыма рассказали, как унижают людей на границе с Украиной

В правительстве Крыма рассказали, как унижают людей на границе с Украиной

Жителей Крыма, пересекающих украинскую границу, подвергают всевозможным унижениям, на них оказывают психологическое давление, рассказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

//В мире

Власти Украины запретили еще 2 российских фильма и один сериал

Власти Украины запретили еще 2 российских фильма и один сериал

Согласно информации, опубликованной Государственным агентством Украины по вопросам кино, прокатные удостоверения отозвали у картин «И все-таки я люблю», «Тариф «Счастливая семья» и «Сердце не камень».

//Криминал

Установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в Лондоне

Установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в Лондоне

Полиция идентифицировала подозреваемого в совершении теракта в метро Лондона. Отмечается, что установить подозреваемого в совершении теракта удалось с помощью камер видеонаблюдения.

//Армия

Американская секретная подлодка вернулась на базу под пиратским флагом

Американская секретная подлодка вернулась на базу под пиратским флагом

Атомная подводная лодка ВМС США "Джимми Картер" вернулась в порт под необычным флагом. Как стало известно телеканалу Fox News, над ходовой рубкой субмарины развивался "Веселый Роджер", символ пиратов.

//В мире

Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

На румынской границе вчера задержали гражданина Украины, переплывшего реку Дунай. Нарушитель объяснил пограничникам, что хотел найти работу в соседней стране. Об этом заявили в пресс-службе Береговой охраны Румынии.

//Общество

Актер Панин высмеял Поклонскую и Николая II в своих «Хайпоновостях»

Актер Панин высмеял Поклонскую и Николая II в своих «Хайпоновостях»

Актер Алексей Панин показал в своем интернет-шоу «Хайпоновости» трейлер «правильной» версии фильма «Матильда». По словам Панина, этот вариант должен понравиться депутату Госдумы Наталье Поклонской.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались

Сегодня, 15 сентября состоялось венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Обряд прошел в Москве в одном из местных храмов. На церемонию позвали самых близких родственников и друзей.

//Криминал

В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за россиянку

В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за россиянку

В Израиле 29-летний иммигрант из Украины набросился на женщину за русскую речь. Молодой человек принял её за россиянку, но на деле оказалось, что 40-летняя пострадавшая – его соотечественница.

//Политика

Siemens ради России отказалась от поставок на Украину - "Нафтогаз"

Siemens ради России отказалась от поставок на Украину - "Нафтогаз"

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что немецкий концерн Siemens отказался поставлять оборудование для газотранспортной системы Украины из-за поставок в Россию.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» сбросила более 20 кг

Звезда сериала «Воронины» сбросила более 20 кг

Актриса Юлия Куварзина, наиболее известная своими ролями в телесериалах «Воронины» и «Не родись красивой», потрясла поклонников тем, что смогла похудеть более чем на 20 килограмм.

//В мире

В Минобороны Белоруссии назвали число российских участников учений «Запад-2017»

В Минобороны Белоруссии назвали число российских участников учений «Запад-2017»

Учения стартовали накануне. Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что армия РФ во время маневров может вторгнуться на Украину. Такие опасения, в частности, высказывал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

//В мире

В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

Тяжелый истребитель Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в штате Невада. Самолет принадлежал ВВС США и входил в эскадрилью "Агрессоры", которая отрабатывают бои с вероятным противником.

//Политика

Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

Так российский политик прокомментировал на своей странице в Facebook сегодняшнее заявление украинского лидера Петра Порошенко, объявившего о планах образовать группу «друзей деоккупации Крыма».

//Криминал

Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Сотрудник московской полиции подозревается в избиении администратора гриль-кафе "Жаровня" в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 сентября в кафе в Стремянном переулке.

//Метеоновости

В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах Москвы сегодня из-за непогоды задержаны 27 рейсов, 3 отменены. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписание". На аэропорт Домодедово приходится больше всего отложенных рейсов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Число пострадавших от непогоды в Москве растет

Число пострадавших от непогоды в Москве растет

Число пострадавших в результате шквалистого ветра в различных районах Москвы увеличилось до 15 человек, среди них двое детей. Гидрометцентр сегодня объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве.

//Происшествия

Под Керчью разъяренный бык проткнул рогами мужчину

Под Керчью разъяренный бык проткнул рогами мужчину

На днях в поселке Каменское Ленинского района произошел несчастный случай: взрослый бык набросился на 28-летнего мужчину. В результате у пострадавшего диагностировали серьезные повреждения внутренних органов.

//Туризм

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по итогам проверки российскими специалистами побережья Турции, местные власти делают недостаточно для предотвращения распространения вируса Коксаки.

//Экономика

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

Украинская экономика откатится на три года назад, если в стране продолжится рост заработной платы. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

//Общество

Киселев обиделся на Познера за высказывание двухлетней давности

Киселев обиделся на Познера за высказывание двухлетней давности

Ранее в сети получило широкое распространение видео, на котором ведущий Первого канала заявил, что не пожмет руку ни Дмитрию Киселеву, ни Владимиру Соловьеву. Позже выяснилось, что ролик датирован 2015 годом.

//Политика

Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в дела ее соседей

Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в дела ее соседей

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон разразился обвинениями в адрес России. Он уверяет, что РФ беззастенчиво вмешивается в дела своих демократических соседей. Видеозапись его речи опубликована в твиттере Госдепа.

//Наука

Ученые заявили о возможности уничтожения Марса огромным астероидом

Ученые заявили о возможности уничтожения Марса огромным астероидом

Небесное тело величиной с 10 футбольных полей, было открыто российскими специалистами. Исследователи не исключают, что астероид, которому было присвоено имя 2015 UM67, может в будущем упасть на Марс.

//Общество

Крымское село оказалось под угрозой затопления

Крымское село оказалось под угрозой затопления

Разрушения, которые оставил после себя селевой поток, сошедший в селе Краснокаменка, до сих пор никто не ликвидировал. Местные жители уже месяц ждут помощи и винят в произошедшем своего односельчанина.

//Общество

Сын Жириновского извинился перед мамой дочери-инвалида

Сын Жириновского извинился перед мамой дочери-инвалида

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, который некорректно высказался в адрес девочки-инвалида без рук, встретился с мамой ребенка и извинился. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

//Происшествия

В Москве из-за шквалистого ветра упали более 30 деревьев, пострадали люди

В Москве из-за шквалистого ветра упали более 30 деревьев, пострадали люди

Свыше 30 деревьев уже рухнули в пятницу под напором сильного ветра в разных районах Москвы. На Люблинской улице оторванный ветром лист железа повредил автомобиль. Есть пострадавшие.

//Общество

Жизни пассажиров аэропорта Махачкалы стали заложниками птиц

Жизни пассажиров аэропорта Махачкалы стали заложниками птиц

Прокуратура Дагестана потребовала ликвидировать свалки, находящиеся в опасной близости к аэропорту Махачкалы. Обитающие на полигонах бытовых отходов стаи птиц летят прямо в двигатели самолетов.

//Происшествия

Видео, как в Москве очевидцы и полиция ловили лося

Видео, как в Москве очевидцы и полиция ловили лося

На юго-востоке Москвы в районе станции метро «Выхино» полицейские поймали лося. Причем, им пришлось ловить заблудившееся животное дважды. Один раз поймали, однако, дикому животному удалось сбежать.

//Метеоновости

Синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве

Синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве

Согласно уточненной информации, вечером в пятницу порывы ветра в российской столице будут достигать 25 метров в секунду. Метеорологи рекомендовали москвичам и гостям города принять меры предосторожности.

//Наука

Станция Cassini погибла на Сатурне

Станция Cassini погибла на Сатурне

Станция Cassini прекратила свое существование, сообщило NASA. Cassini перестала подавать сигнал на Землю сегодня около трех часов дня по московскому времени, после того как утонула в атмосфере Сатурна.

//Политика

Идею Порошенко о группе «друзей деоккупации Крыма» прокомментировали в Совфеде

Идею Порошенко о группе «друзей деоккупации Крыма» прокомментировали в Совфеде

Согласно замыслу Петра Порошенко, в данную группу должны войти представители зарубежных стран. Глава Украины добавил, что намерен обсудить эту идею в ходе открывшейся сегодня Генассамблеи ООН.

//Политика

Трамп раскритиковал власти Великобритании после теракта в метро

Трамп раскритиковал власти Великобритании после теракта в метро

Трамп раскритиковал британские власти после теракта в метро. По его мнению, Великобритания ведёт недостаточно жёсткую борьбу с терроризмом. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры