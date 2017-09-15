В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

Украинская экономика откатится на три года назад, если в стране продолжится рост заработной платы. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

Как сказал Липтон в интервью "Экономической правде", Украина проделала огромную работу по стабилизации экономики, в частности, восстановлен контроль над бюджетом, преодолен дефицит газовой системы, решаются проблемы газового сектора. Все это возвращает страну на путь устойчивого роста.

Однако, по его словам, есть риски возврата назад. Липтон считает, что рост зарплаты в госсекторе и некоторых частных секторах был крайне высоким в сравнении с инфляцией. Если так будет и дальше, это плохо отразится на рентабельности и конкурентоспособности и может стать угрозой "вернуть Украину туда, где она была три года назад".